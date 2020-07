Rogue Company, lo sparatutto multiplayer dei creatori di Smite è disponibile oggi in accesso anticipato (Di lunedì 20 luglio 2020) Durante la diretta Summer Game Fest: Developer Showcase condotta da Geoff Keighley è stato mostrato un nuovo trailer di Rogue Company, precedentemente annunciato durante il Nintendo Direct Mini.Per l'occasione lo studio di sviluppo ha annunciato tra l'altro che da oggi il gioco sarà disponibile in accesso anticipato su Epic Games Store. Rogue Company è uno sparatutto d'azione tattico in terza persona che mette il destino del mondo nelle vostre mani. Preparatevi a diventare uno degli agenti d'élite di Rogue Company, ognuno con una propria serie di abilità, ed entrate in campo con diverse modalità di gioco.Rogue Company è ... Leggi su eurogamer

