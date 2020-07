Realizzare un monitor HDMI con uno smartphone (Di lunedì 20 luglio 2020) Il video digitale è arrivato al punto in cui abbiamo nel palmo della mano capacità di produzione HD di qualità quasi-broadcast-quality, e spesso ad un prezzo sorprendentemente accessibile. Un settore in cui i vantaggi non sono ancora arrivati nei nostri portafogli, tuttavia, è quello dei piccoli monitor HD del tipo che si può posizionare sopra una videocamera per le riprese. È un problema notato da Neon Airship (qui il suo canale YouTube), che ha trovato una soluzione che consente l’uso di un telefono cellulare Android come monitor HDMI. Dal momento che molti di noi ora avranno un vecchio telefono perfettamente capace di raccogliere la polvere, è una proposta attraente con il potenziale di costare molto poco. Il segreto non è l’elite degli hacker, in quanto utilizza ... Leggi su fotografareindigitale

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming, forse potreste prendere in considerazione l'idea di dare un'occhiata ad uno dei nuovi display della linea Nitro XZ2 di Acer. I monitor saranno disponibil ...

