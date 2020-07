Pomezia, proseguono i controlli anti contagio: ecco i risultati (Di lunedì 20 luglio 2020) proseguono i controlli nel territorio del Comune di Pomezia da parte della Polizia locale per verificare il rispetto delle prescrizioni anti contagio da Covid-19. Nel mese di luglio sono 193 le verifiche effettuate tra esercizi commerciali e stabilimenti balneari, con 38 verbali emessi. 63 gli interventi in spiaggia con 24 verbali, 11 i sequestri ai venditori ambulanti. Dal 10 luglio i controlli sono stati intensificati nella fascia oraria 18.00-24.00 per controllare lo svolgimento delle manifestazioni estive. Sono 3 i verbali emessi per mancato rispetto delle misure in vigore. controlli anche ai negozi di frutta per mancato uso della mascherina, con l’emissione di un’ordinanza di chiusura. “Abbiamo intensificato i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

