Monopattini abbandonati: un ostacolo per i disabili (Di lunedì 20 luglio 2020) La moda dei Monopattini sta dilagando, anche nelle grandi città come Roma dove nascono di continuo nuovi servizi sharing ed è sempre più frequente vedere persone che girano a bordo del mezzo a due ...

La moda dei monopattini sta dilagando, anche nelle grandi città come Roma dove nascono di continuo nuovi servizi sharing ed è sempre più frequente vedere persone che girano a bordo del mezzo a due ...

"Monopattini a Roma nuova barriera per persone disabili, Raggi intervenga"

Li abbandonano al centro dei marciapiedi ... un ostacolo che può complicare ancora di più gli spostamenti delle persone disabili a Roma. "I monopattini sono una 'barriera culturale', un ostacolo che ...

Li abbandonano al centro dei marciapiedi ... un ostacolo che può complicare ancora di più gli spostamenti delle persone disabili a Roma. "I monopattini sono una 'barriera culturale', un ostacolo che ...