Leeds in Premier League, Bielsa: «Un trofeo in più non cambia» (Di lunedì 20 luglio 2020) Marcelo Bielsa ha parlato della vittoria della Championship sulla panchina del Leeds: le dichiarazioni del tecnico Marcelo Bielsa ha commentato la vittoria della Championship sulla panchina del Leeds, che tornerà in Premier League dopo sedici anni. «Ho lavorato nel calcio per 30 anni e un titolo non cambia di molto la percentuale di trofei che ho vinto. Ciò che mi rende felice è il fatto che ho realizzato questo progetto con questo gruppo di giocatori per due anni. Sono riconosciuto a Leeds per questo lavoro, ma onestamente penso che più dell’abilità o della mia leadership ciò che ha fatto la differenza per la promozione è stata l’abilità dei nostri giocatori». Leggi su ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Leeds, promessa mantenuta. E la famiglia scatta la stessa foto 16 anni dopo - ludomolossi : RT @ChiamarsiBomber: Il #Leeds torna in Premier 16 anni dopo. I componenti di questa famiglia inglese, ora un po' più vecchi, hanno mantenu… - alberto_vago1 : RT @ChiamarsiBomber: Il #Leeds torna in Premier 16 anni dopo. I componenti di questa famiglia inglese, ora un po' più vecchi, hanno mantenu… - danisailor7 : RT @ChiamarsiBomber: Il #Leeds torna in Premier 16 anni dopo. I componenti di questa famiglia inglese, ora un po' più vecchi, hanno mantenu… - UrsulaAulito : RT @ChiamarsiBomber: Il #Leeds torna in Premier 16 anni dopo. I componenti di questa famiglia inglese, ora un po' più vecchi, hanno mantenu… -