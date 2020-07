Lazio, Tare: “Borja Mayoral? Cerchiamo due attaccanti. Scudetto? Niente è impossibile” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Se siamo interessati a Borja Mayoral? È un giocatore che ha fatto una carriera importante ma in questo momento l’unica cosa certa è che la Lazio per la prossima stagione è in cerca di uno-due attaccanti”. Lo ha dichiarato il ds della Lazio Igli Tare in merito all’interesse dei biancocelesti nei confronti dell’attaccante di proprietà del Real Madrid Borja Mayoral. “Se faremo delle cessioni importanti in estate? Per chiunque arriverà una proposta la valuteremo insieme e vedremo il da farsi – ha spiegato Tare ai microfoni di Sky Sport -, se le due parti sono contente perché no ma per ora non è arrivata alcuna offerta”. E sui numerosi infortuni in casa biancoceleste: ... Leggi su sportface

Il direttore sportivo Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Juventus-Lazio, parlando anche di mercato. «Siamo venuti con il solito entusiasmo, ad Udine si è visto lo ...

Igli Tare, ds della Lazio, parla a pochi minuti dall'inizio della sfida tra Juve e Lazio. Le parole del dirigente biancoceleste LA GARA – «Non è il momento di ragionare con i se e con i ma. Tutto ciò ...

