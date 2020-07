La foto di Marco Cartasegna con qualche chilo in più fa impazzire le fan (Di lunedì 20 luglio 2020) L’ex tronista Marco Cartasegna ha postato sul proprio account “Instagram”, una foto in vacanza con la mamma e si mostra senza filtri, sfoggiando un fisico che nulla ha da invidiare a quello di personal trainer o influencer altrettanto quotati sui social. L’imprenditore digitale ha voluto lanciare un vero e proprio messaggio sociale per tutti quelli che non si apprezzano per il proprio aspetto o vengono attaccati dai cosiddetti ‘leoni da tastiera: Quest’anno ho come vissuto una seconda pubertà, arrivata puntuale con i 30 anni. Praticamente ho preso due taglie, non solo di panza, ma anche di spalle, braccia, cosce. Qualcuno, molto di recente, mi ha detto che sto invecchiando male. Può darsi. Però sinceramente, io mi piaccio di più. Mi sento più a mio agio in questi 92 kg, ... Leggi su musicaetesti.myblog

