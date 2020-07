Kfc vuole realizzare le crocchette di pollo con carne stampata in 3D (Di lunedì 20 luglio 2020) Le crocchette di pollo di Kfc con carne stampata in 3D. Il primo test sarà fatto a Mosca in autunno. ROMA – Le crocchette di pollo di Kfc con carne stampata in 3D. La catena, come annunciato sul proprio sito, ha stretto una collaborazione con l’azienda russa 3D Bioprinting Solutions per dire addio all’uso degli animali e realizzare i Nuggets in laboratorio. I lavori sono già iniziati con il test atteso in autunno a Mosca anche se la multinazionale spera di poter ampliare la vendita e portarli in tutti i punti vendita presenti in tutto il mondo. I dubbi restano anche se la catena si è detta fiduciosa per il successo di questo nuovo modo di fare mercato. La carne ... Leggi su newsmondo

