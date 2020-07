Kanye West in lacrime: "Stavamo per uccidere nostra figlia" - (Di lunedì 20 luglio 2020) Mariangela Garofano In corsa per la Casa Bianca, il rapper Kanye West domenica 19 luglio ha tenuto il suo primo comizio in South Carolina, lasciando la folla scioccata dalle sue dichiarazioni E' stato un primo comizio col botto, quello di Kanye West. Il chiacchierato rapper americano ha dato inizio alla sua “personalissima” corsa per la presidenza degli Stai Uniti a Charleston, South Carolina, lasciando il pubblico sotto choc. Con addosso un giubbotto antiproiettile e “2020” rasato sulla testa, West ha pronunciato un discorso decisamente fuori dagli schemi. Vari i temi toccati dal cantante, che è scoppiato a piangere nel mezzo del discorso, raccontando un aneddoto intimo riguardante lui e la moglie. nodo 1875237 West ha affermato che ... Leggi su ilgiornale

ShooterHatesYou : Vedere come i deliri di Kanye West, sicuramente dovuti a disturbi mentali, vengano usati per creare articoli, rumor… - Corriere : ???????? Con un giubbotto antiproiettile, una scritta 2020 ricamata in testa e senza microfono, Kanye West ha tenuto il… - SkyTG24 : Usa 2020, primo discorso di Kanye West: 'Dare un milione di dollari a chi avrà un bambino' - Piergiulio58 : Il 'candidato di Dio' Kanye West lancia ufficialmente la campagna per la Casa Bianca. - TWENTY0NESUNS : Vi odio profondamente quando ridete di Kanye West, poi quando si ammazzerà sarete tutti a fare i finti dispiaciuti… -