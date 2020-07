Juventus-Lazio streaming: dove seguire il match gratis, no Rojadirecta (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus Lazio streaming- Tutto pronto per la super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus-Lazio, con i bianconeri pronti a mettere il punto esclamativo sulla corsa scudetto. Pochi dubbi di formazione per Sarri, il quale si affiderà ancora una volta al solito 4-3-3. In difesa possibile chance dal 1′ per Danilo, il quale potrebbe prendere il posto di Cuadrado, quest’ultimo traslocato nel tridente offensivo insieme a Dybala e Ronaldo. Juventus Lazio streaming: dove seguire il match gratis in diretta, no Rojadirecta La sfida tra Juventus-Lazio sarà trasmessa sui canali “Sky“, quindi sarà ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Menu del tardo pomeriggio al Training Center: ????? ?? ?? - juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - GiorgioGg3 : @PMU_Sport Juventus 1-1 Lazio #FreebetPMU - VincentG21 : @PMU_Sport Juventus 1-2 Lazio #FreebetPMU -