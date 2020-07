Juventus-Lazio 2-0 La Diretta doppietta di Ronaldo (Di lunedì 20 luglio 2020) Juventus e Lazio chiudono il programma della 34esima giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera. I bianconeri, in cerca del nono scudetto consecutivo, dopo il 3-3 col Sassuolo vogliono... Leggi su ilmessaggero

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - _OsqarMarquez : Juventus 2-0 Lazio ?????? - Smg_1908 : RT @capuanogio: Sarà una grandissima volata scudetto tra #Juventus e #Lazio -

"Sarri sarà l'allenatore della Juventus per la prossima stagione? Senz'altro". Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici prima del fischio d'inizio del match di campionato con la ...JUVE PARATICI – Intervistato da “Sky Sport” poco prima della partita contro la Lazio, Fabio Paratici fa il punto della situazione in casa Juve, sia per il presente che per il futuro. Così il dirigente ...