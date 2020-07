iPhone, Apple svela 13 nuove emoji: c’è anche un gesto tutto italiano (Di lunedì 20 luglio 2020) Apple ha svelato 13 nuove emoji in arrivo sull’iPhone, tra cui un’icona particolarmente vivace. La nuova emoji verrà aggiunta come parte dell’aggiornamento iOS 14 entro la fine dell’anno. Ce ne saranno più di 100 una volta che l’aggiornamento avrà finalmente successo. Ma per ora, Apple ha mostrato soltanto una parte delle nuove icone. Ecco le nuove emoji iPhone: mano italiana “che vuoi”, animali, cuore, polmoni e tanto altro Sui social media, una nuova emoji in particolare ha attirato l’attenzione degli utenti. Descritto come un gesto di “dita pizzicate”, è il classico ... Leggi su italiasera

poesannabel : Il mio iPhone 6 vi saluta dall’alto dei suoi quasi cinque anni di vita e ancora funzionante Se non sapete mantenere… - scubidueu : Come regolare la suoneria di #iPhone e #iPad con i tasti volume - CaldoroRosy : Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Verde Notte - st4rxdust : RT @xfleursdumaI: Raga se l’iPhone non sapete tenerlo e vi crepa non è colpa della Apple - italiaserait : iPhone, Apple svela 13 nuove emoji: c’è anche un gesto tutto italiano -