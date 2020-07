Inter, presentata la seconda maglia: bianca con scacchi nerazzurri (Di lunedì 20 luglio 2020) Attraverso un annuncio sui propri social network, l’Inter ha presentato la seconda maglia di gara per le partite in trasferta. Dunque, ancor prima di archiviare questa stagione, i nerazzurri pensano alla stagione 2020/2021 presentando con la Nike la maglia away con uno sfondo bianco e scacchi nerazzurri. Il club in una nota: “La nuova divisa da trasferta di FC Internazionale Milano per la stagione 2020-21 presenta una reInterpretazione innovativa dello stile tradizionale del club. Dopo una stagione di trasferte in color acquamarina, l’Inter ritorna alla tradizionale maglia bianca, questa volta accompagnata da una nuova grafica a rete nerazzurra che ... Leggi su alfredopedulla

juveritas : #Inter presentata la nuova maglia #20luglio - imMartii : RT @NonConoscoVG: Presentata ufficialmente la seconda maglia dell'#Inter 20/21. Promoter by Robert #Gagliardini - uan_special : RT @uan_special: Finalmente è stata presentata ufficialmente la maglia da scampagnata dell'#Inter. - SpazioInter : Ufficiale - #Inter, presentata la seconda maglia per la stagione 2020/2021 - MichaoRossit : Il mio strofinaccio di cucina è più bello?? -