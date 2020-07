Il risultato di Giuseppe Conte in Europa: l’Italia potrebbe avere 36 miliardi in più della previsione iniziale (Di lunedì 20 luglio 2020) Nicola Zingaretti, dagli studi di In Onda, afferma che si tratta di un grande risultato e la Contemporanea fine dell’Europa dei veti. A Bruxelles, Giuseppe Conte sembra andare proprio in questa direzione, dal momento che la delegazione del governo italiano ha tenuto il punto iniziale, concedendo qualche margine di trattativa ai Paesi frugali, ma al Contempo mantenendo ben salda la convinzione che la cifra totale del Recovery fund non doveva affatto essere toccata. LEGGI ANCHE > Ma l’Olanda è davvero un Paese frugale? Recovery Fund, l’Italia aumenta la propria dotazione Nell’ambito dei 750 miliardi previsti inizialmente, sono cambiate – in base alla proposta del presidente del Consiglio europeo Charles Michel ... Leggi su giornalettismo

stelvio2012 : Il gradimento dei cittadini verso il premier Giuseppe Conte è sempre più alto; inimmaginabile risultato se pensiam… - Caruso_Giuseppe : È motivo di particolare orgoglio per me l'aver contribuito al raggiungimento di questo grande risultato ?? Ringrazio… - FrancoBechis : @santillana63 @GiuseppeConteIT la piantiamo con queste sciocchezze? Ovviamente il peggiore risultato della storia s… - iclaudi0 : @arringagnolo @Giuseppe_Bella @RobertoPiciucc1 @virginiaraggi quello che trovate è il risultato di anni di politich… - luisa_chiari : RT @j_badlady: Oggi Giuseppe Conte lotta non solo per portare a casa un risultato per noi, per l'Italia, ma per tutta l'Europa. Siamo con… -

Ultime Notizie dalla rete : risultato Giuseppe Calcio a 5. Acora conferme per Pirossigeno: resta in squadra Giuseppe Salerno CN24TV Leader Ue verso intesa, ipotesi fondo

«I negoziati - ha aggiunto Merkel - sono incredibilmente duri, ma situazioni straordinarie richiedono uno sforzo straordinario, spero che le divergenze residue possano essere superate». «Concordare un ...

Dopo “Lourdes” e “Bar Giuseppe”, seconda settimana di cineforum in oratorio

che hanno assistito alla proiezione di “Bar Giuseppe”. Alla serata ha preso parte il regista Giulio Base, che è intervenuto stimolato dalla critica cinematografica Beatrice Moia e dal ...

«I negoziati - ha aggiunto Merkel - sono incredibilmente duri, ma situazioni straordinarie richiedono uno sforzo straordinario, spero che le divergenze residue possano essere superate». «Concordare un ...che hanno assistito alla proiezione di “Bar Giuseppe”. Alla serata ha preso parte il regista Giulio Base, che è intervenuto stimolato dalla critica cinematografica Beatrice Moia e dal ...