Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato (Di lunedì 20 luglio 2020) AGI - Il Pallone d'Oro, il più prestigioso premio individuale nel calcio, quest'anno non verrà assegnato. Lo ha annunciato in una nota il settimanale 'France Football', che lo assegna ogni anno tramite votazione. "A circostanze eccezionali, decisione eccezionali. Per la prima volta nella sua storia - iniziata nel 1956- nel 2020 il Pallone d'Oro di France Football non verra' assegnato. Non ci sono le sufficienti condizioni di equità" si legge nella nota. Leggi su agi

