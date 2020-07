Il brano “C’è crisi” di Bugo, rinasce con la versione di Vettori (Di lunedì 20 luglio 2020) Attraverso una versione nuova, con video creato con pixel e forme onniriche, Vettori, fa rinascere un vecchio pezzo di Bugo. Vediamo insieme di cosa tratta. Il cantante trevigiano, è reduce della partecipazione a The Voice of Italy del 2019. Una sezione di elettronica-dance, un’altra di cantautorato italiano. Per concludere un buon video-art. Questo è Vettori, il progetto del trevigiano Davide Vettori, classe 1981. In questo video ci si presenta il brano “C’è Crisi” classico di Cristian Burgatti (Bugo) e Vettori ha affermato: “Seguo Bugo da molto tempo e lo apprezzo perché lo ritengo uno dei pochi cantautori italiani che riesce a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

