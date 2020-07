“Ha detto sì!”. Lino Guanciale, l’attore di ‘Non dirlo al mio capo’ e ‘L’allieva’ si è sposato proprio con ‘lei’ (Di lunedì 20 luglio 2020) Lino Guanciale ha detto “sì”. L’attore dell’Allieva ha sposato la compagna Antonella Liuzzi, alla quale è legato da molto tempo. Ne dà notizia Noci Gazzettino, il giornale online di Noci, in provincia di Bari, dove Antonella Liuzzi è nata e cresciuta. e ha tenuto lontano dai riflettori la sua storia. La sposa infatti non proviene dal mondo dello spettacolo, ma lavora a Milano come insegnante nei master Bocconi. proprio in quell’università i due si sarebbero conosciuti, scrive il sito. La coppia si è sposata a Roma il 18 luglio, nel Palazzo del Campidoglio. “Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia”, ha detto ... Leggi su caffeinamagazine

GiovanniToti : 'Ristoratori in crisi? Cambino lavoro'. Non è una frase qualunquista sentita al bar. Lo ha detto un viceministro al… - carmeloabbate : #Castelli non ha detto che i ristoratori devono cambiare mestiere. Ha detto una cosa ben diversa. Ma chissenefrega!… - ItaliaViva : 'Se i ristoratori non ce la fanno cambino mestiere'. Lo ha detto la viceministra dell'economia, la grillina… - thecoolmauri : RT @opificioprugna: “Siete quattro sfigati figli di papà” ha detto ai suoi contestatori in #Puglia #Salvini, quello che viene mantenuto da… - daniloantonazzo : @BausciaCafe Lo ha detto davvero??? ??????Lo ha detto davveroooo?????? Il Mr ha fatto Outing!!!Marotta lo aveva già fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ha detto L'infermiere di famiglia è legge: plauso Fials, «Primo passo di attenzione del governo ai servizi territoriali» La Gazzetta del Mezzogiorno