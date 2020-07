Gli occhi non mentono: il loro movimento rivela quando una persona mente o dice la verità (Di lunedì 20 luglio 2020) Gli occhi non mentono perché secondo alcuni sono lo specchio dell’anima. Dal movimento oculare è possibile capire se una persona mentirà o dirà la verità e ottenere anche informazioni utili sulle ragioni e sulle modalità dell’uno o dell’altro comportamento e sulle relative conseguenze. È quanto ha dimostrato il team di ricerca composto da Michael Schepisi, Giuseppina Porciello, Salvatore Maria Aglioti e Maria Serena Panasiti del Dipartimento di Psicologia della Sapienza in un nuovo lavoro pubblicato sulla rivista Scientific Reports. L’obiettivo generale dello studio è stato quello di indagare se la presentazione di stimoli politici di diversa natura (volti di politici vs. parole ideologiche) e associati a ... Leggi su meteoweb.eu

francescacheeks : Scusa ma solo per oggi ho gli occhi azzurri - davidefaraone : Ieri sera ho fatto tappa a Villafranca Tirrena per presentare 'Con gli occhi di Sara'. Ancora una volta tante stori… - BentivogliMarco : Come scrive David Remnick sul @NewYorker #JohnLewis ha rifiutato la disperazione. Con gli occhi aperti, ha conosc… - phil_rouge : RT @SquilibrataS: Alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il tampone in mano - Susy0121031997 : RT @francescacheeks: Scusa ma solo per oggi ho gli occhi azzurri -

Ultime Notizie dalla rete : Gli occhi Come proteggere gli occhi in estate Paginemediche Onde gravitazionali, l'umanità ha un "nuovo senso" per svelare i segreti delle stelle

Vediamo con gli occhi perché sono sensibili alla luce, ovvero alle onde elettromagnetiche. Sentiamo con le orecchie perché sono sensibili alle onde sonore. Annusiamo con il naso perché i sensori al su ...

Ciavy e Valeria, intervista dopo Temptation Island: “Esco con più certezze”

Tutti gli occhi sono comunque puntati su di loro per sapere come se la stanno cavando oggi. Valeria e Ciavy si sono raccontati in un’intervista per il giornale Uomini e Donne Magazine. Dopo il falò ...

Vediamo con gli occhi perché sono sensibili alla luce, ovvero alle onde elettromagnetiche. Sentiamo con le orecchie perché sono sensibili alle onde sonore. Annusiamo con il naso perché i sensori al su ...Tutti gli occhi sono comunque puntati su di loro per sapere come se la stanno cavando oggi. Valeria e Ciavy si sono raccontati in un’intervista per il giornale Uomini e Donne Magazine. Dopo il falò ...