Gazzetta: il Napoli incassa 9 gol in 7 partite. Calo fisico e di concentrazione (Di lunedì 20 luglio 2020) La Gazzetta dello Sport analizza le pecche difensive del Napoli di Gattuso. Da quando il campionato è ripreso, in 10 partite giocate, il Napoli non ha preso gol soltanto nella finale di Coppa Italia contro la Juventus e a Verona. Nelle ultime 7 partite i gol incassati sono 9. Non solo. “In quella subita da De Paul, senza nulla togliere alle elevate qualità tecniche dell’argentino, c’è proprio un movimento sbagliato della linea difensiva e anche della mediana, che accompagna poco“. Sono errori che non possono lasciare tranquillo l’allenatore in vista del Barcellona. “È vero che la concentrazione deriva anche dalla qualità dell’avversario e dalla posta in palio. Ma mica puoi pensare di finire il ... Leggi su ilnapolista

