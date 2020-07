Fiorentina: Iachini sfida Commisso. Vuol battere Inter e Roma per giocarsi la conferma (Di lunedì 20 luglio 2020) Iachini ha preso gusto a vincere con la Fiorentina. E nelle prossime due partite tenterà il colpaccio, sulla carta proibitivo, a Milano con l'Inter e a Roma contro i giallorossi. Con un obbiettivo: quello di mettere in estremo imbarazzo Commisso quando dovrà decidere chi sarà l'allenatore della prossima stagione Leggi su firenzepost

