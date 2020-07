Ferrari, Binotto: “Se tagliamo teste la macchina non andrà più veloce” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Ho fiducia nelle persone che lavorano in GeS: abbiamo iniziato un percorso che ci deve portare a riaprire un ciclo vincente. Sarà lungo ma tutta l’azienda ne è consapevole e supporta questa visione. Per questo mi fanno sorridere certe notizie che si leggono in giro: non è tagliando teste che si fa andare più veloce una vettura…“. Lo ha detto il team principal della Ferrari Mattia Binotto all’indomani del Gp d’Ungheria che ha visto entrambe le ‘Rosse’ ad un giro di distanza dalla Mercedes di Lewis Hamilton. “Dopo tre gare è chiaro che ci troviamo in una situazione peggiore di quelle che erano le nostre aspettative e bisogna reagire, senza alcun indugio – ha sottolineato Binotto – E’ il progetto ... Leggi su sportface

