Federico Feshion Style “Troppo Top”: il suo tormentone è estivo o “lassativo”? (Di lunedì 20 luglio 2020) “Preparatevi a ballare per tutta l’estate” è stata la promessa (o la minaccia) di Federico Fashion Style. Dopo i “drammi” delle ultime settimane – dai carabinieri nel suo salone all’auto vandalizzata – il parrucchiere dei vip ha deciso di sbarcare nel mondo della musica con quella che è a tutti gli effetti la sua prima canzone in duetto con tal Roberta Serafini: “Troppo top” è il titolo. “Guardatelo perché fa troppo ridere”, ha detto il parrucchiere del videoclip. Ed effettivamente non ha tutti i torti. Un po’ kitch, un po’ trash, Federico Lauri è circondato dai personaggi più amati del suo “Salone delle Meraviglie” di Anzio come Patrizia Paccarié, Alessia Manfrin, Miriam Bucca e le altre. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano

