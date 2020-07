Eros Ramazzotti fidanzato con un’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi? Le ultime indiscrezioni (Di lunedì 20 luglio 2020) Eros Ramazzotti fidanzato con un'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi? Stando alle indiscrezioni riportate da Libero, sembra che il cantautore domano stia frequentando Veronica Montali, già nella squadra del talent durante l'edizione vita da Antonino Spadaccino. Veronica Montali ha ora lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi al su progetto imprenditoriale: è infatti la proprietaria di un ristorante sul lungomare di Loano. I due si sono conosciuti molti anni fa e proprio in occasione della partecipazione di Eros Ramazzotti ad Amici di Maria De Filippi, in una delle puntate del serale dell'edizione 2004/2005 alla quale partecipò ... Leggi su optimagazine

