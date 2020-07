Erasmus+, studenti pronti a ripartire per l'Europa (Di lunedì 20 luglio 2020) AGI - Erasmus+ è pronto a ripartire questo anno con una dote finanziaria di 45 milioni di euro destinati a finanziarie progetti d'istruzione e formazione professionale nell'ambito Vet (Vocational Education and Training). A fronte di 425 candidature ricevute, l'Inapp come Agenzia Nazionale Erasmus+ ha ammesso a finanziamento 126 progetti di mobilità all'estero. I vincitori del bando sono pubblicati sul sito dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle politiche pubbliche (www.erasmusplus.it/formazione/risultati). Quali sono i progetti più gettonati? “Un terzo dei ragazzi italiani che hanno svolto un periodo di studi o tirocinio con Erasmus+ è rimasto a lavorare all'estero. Il programma cambia la vita a molti giovani ... Leggi su agi

AGI - Erasmus+ è pronto a ripartire questo anno con una dote finanziaria di 45 milioni di euro destinati a finanziarie progetti d’istruzione e formazione professionale nell’ambito Vet (Vocational Educ ...

