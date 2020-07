Era tutta una farsa, nessun rinvio per le tasse: le partite Iva in rivolta (Di lunedì 20 luglio 2020) Oggi è il tax day, con il mancato rinvio delle scadenze fiscali rischia, secondo molti addetti ai lavori, di mettere in ginocchio le imprese già fiaccate dalla crisi di liquidità innescata dal ... Leggi su globalist

evagiovannini : Del rieletto presidente Duda ricordo bene quell’11 Nov. 2018 a Varsavia. Apparve davanti a una folla di gruppi neo… - gierre56 : @gzibordi eh beh, era chiaro. tutta leuropa protestante vive di credito al consumo. tutte le crisi vengono dal debi… - bellaotero82 : RT @DarioBallini: “Qui, uomini dal pianeta Terra posero piede sulla Luna per la prima volta, luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace, a nome… - Laurella23 : @8_ferro @claudiovelardi @StaseraItalia @fdragoni Appunto, è caduta tutta l'impalcatura su cui era basato il suo discorso - Ipdm9 : @Andrea_DiCarlo @tackleduro Io applaudo invece,credo che la Roma abbia buttato via una vittoria sacrosanta. Spinazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Era tutta Era tutta una farsa, nessun rinvio per le tasse: le partite Iva in rivolta Globalist.it Le pagelle. Verstappen, come una vittoria. Hamilton si prende tutto

VERSTAPPEN 10 Per come si è svolta la gara il suo secondo posto vale una vittoria. Scattava settimo ma dopo due curve sul bagnato era già terzo. È l’unico che ha resistito al ritmo indiavolato di Hami ...

Creaks - recensione

Una sera come tante dopo una giornata come tante. La camera da letto, la scrivania, un buon libro e la solita, piccola e inarrestabile lampadina che sa rischiarare gli anfratti più nascosti regalando ...

