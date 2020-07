Era Erica, vincitrice di Masterchef 5: oggi fidanzata con un concorrente [FOTO] (Di lunedì 20 luglio 2020) È stata la protagonista indiscussa della quinta edizione di Masterchef Italia, dalla quale è uscita vincitrice. Stiamo parlando di Erica Liverani, proveniente da Ravenna ed ex fisioterapista, professione che ha portato avanti fino a quando è entrata nella cucina più amata d’Italia. «Ritengo di essere stata molto fortunata, c’erano concorrenti molto più bravi e preparati di me. Alida e Lorenzo per esempio. Ma quando ho sbagliato e avrei meritato l’eliminazione c’era sempre chi aveva fatto peggio. Ma ce l’ho sempre messa tutta, senza calpestare nessuno, quindi credo nel complesso di aver meritato la vittoria», aveva raccontato nel corso di un’intervista. Erica Liverani dopo Masterchef Italia La vittoria della quinta ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Erica In appello il femminicidio a San Teodoro: «Condannate Dimitri a 30 anni» La Nuova Sardegna Taylor Mega ed Erica Piamonte vacanza insieme, bollenti e provocanti sulle spiagge toscane: «Troppo bone!»

Sono state le influencers più chiacchierate della scorsa estate e proprio in queste ore hanno deciso di farci battere il cuore, stiamo parlando di Taylor Mega ed Erica Piamonte. Le due reginette ...

Erica Lagalisse, Anarcoccultismo – Recensione

Pubblicato da D Editore per la collana Nextopie, Anarcoccultismo – Dissertazione sulle cospirazioni dei re e sulle cospirazioni dei popoli è il primo lavoro dell’antropologa Erica Lagalisse. La D Edit ...

