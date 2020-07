Diabolik: in arrivo un volume per scoprire la storia segreta di Eva Kant (Di lunedì 20 luglio 2020) In attesa dell'uscita di Diabolik, per la regia dei Manetti bros., in cui il Re del Terrore e la sua compagna si incontrano per la prima volta, Astorina presenta un albo speciale tutto dedicato al passato di Eva Kant. In attesa dell'uscita di Diabolik, per la regia dei Manetti bros., in cui il Re del Terrore e la sua compagna si incontrano per la prima volta, Astorina presenta un albo speciale dedicato al passato di Eva Kant. L'attesissimo film Diabolik, distribuito da 01 Distribution, uscirà nelle sale italiane il 31 dicembre 2020. A dare il volto al Re del Terrore è Luca Marinelli, l'affascinante Eva Kant è interpretata da Miriam Leone mentre Valerio Mastandrea veste i panni dell'ispettore Ginko. Nel cast anche Alessandro Roia, Serena Rossi e Claudia Gerini. Il ... Leggi su movieplayer

nerdornothing : mi rimangio tutto ciò che ho detto ieri, dopo diabolik posso anche morire... al 2023 non ci arrivo sicuro -