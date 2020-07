Da Cenerentola a Oceania: vecchie e nuove eroine per le ragazzine di oggi (Di lunedì 20 luglio 2020) «Ci sarà in tutto il regno una ragazza in grado di essere una buona fattrice!» esclama esasperato il re, non sapendo ancora che questa ragazza c’è, e si chiama Cenerentola. Una frase che, a sentirla ora, fa ridere di gusto (o venire i brividi, decidete voi). Così quando alcune psicologhe e psicoterapeute del Minotauro di Milano si sono ritrovate, in veste di mamma o di nonna, a rivedere compulsivamente i cartoni animati Disney con figlie e nipoti, hanno fatto un salto sulla sedia. Chi se la ricordava, quella frase là… Da questa esperienza è nato il libro Nuovi principi e principesse. Identità di genere in adolescenza e stereotipi di ruolo nei cartoni animati (FrancoAngeli), diviso in due parti: la prima più teorica, la seconda con delle pratiche schede di lettura sui cartoni animati più ... Leggi su iodonna

a Oceania, del 2016. «Nella prima fase i ruoli erano semplici e ben definiti. A Cenerentola e Biancaneve bastava essere belle, brave nell’accudimento e in attesa. La costruzione dell’identità passava ...

