Cronaca di Roma. Minaccia e maltratta la compagna: arrestato 41enne (Di lunedì 20 luglio 2020) Cronaca di Roma. Erano anni che i due, senza fissa dimora, trovavano rifugio in una baracca nel parco pubblico di Villa Ada e, dopo qualche anno di convivenza, l’uomo aveva iniziato a bere e, in preda ai fumi dell’alcool, a picchiare la compagna. La donna, ormai stanca delle ripetute aggressioni fisiche e morali subite e delle minacce di morte ricevute, vivendo in un continuo stato di ansia e paura per la propria incolumita’, e’ andata negli uffici della Polizia di Stato a sporgere denuncia. Gli investigatori del commissariato Salario, diretto da Giuseppe Rubino, raccolte le dichiarazioni della vittima ed i certificati medici rilasciati dal Pronto Soccorso in diverse circostanze, in tre delle quali erano stati dati 40, 15 e 10 giorni di prognosi per le lesioni subite, hanno inviato tutto all’Autorita’ ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Cronaca Roma Ostia, trovato impiccato in pineta con le mani legate RomaToday Dybala, jolly Juve: vede la Lazio e si esalta

TORINO. È sempre stata la “sua” partita, ma questa sfida tra Juve e Lazio lo sarà ancora di più per Paulo Dybala. In ballo c’è lo scudetto e un ricco rinnovo di contratto, oltre che una sana voglia di ...

Carlo Giuliani, 19 anni fa la morte al G8 di Genova

Il ragazzo 23enne era in piazza Alimonda il 20 luglio 2001, durante gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine per il summit che si teneva in Italia. È stato ucciso da un proiettile che lo ha ra ...

