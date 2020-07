Corsa contro il tempo per salvare un capodoglio al largo delle Eolie (Di lunedì 20 luglio 2020) Grande mobilitazione al largo delle Eolie per salvare Furia, il nome dato alla vivacissima e indomita giovane femmina di capodoglio, la cui coda è intrappolata da circa 48 ore in una rete spadara, utilizzata per la pesca illegale del tonno e pesce spada. Nonostante il rischioso lavoro della Guardia Costiera, di ambientalisti e biologi, non si è riusciti a liberare Furia che non ha smesso mai di dimenarsi con forza e che, dopo profonde immersioni, è stato per ore perso di vista. Un grande lavoro di squadra che ha visto in prima linea gli uomini della Guardia costiera. "Un coraggio incredibile", spiega il biologo marino, Carmelo Isgrò, impegnato anche lui in questa difficile operazione. Vi assicuro - aggiunge Isgrò - che intervenire con dei coltelli ... Leggi su agi

MediasetTgcom24 : Bergamo, sassi contro un'auto in corsa: paura per una famiglia, a bordo anche un bimbo di 3 mesi #ValleSeriana… - Tg1Raiofficial : Corsa contro il tempo per salvare il #capodoglio. Hanno tentato di liberargli la coda impigliata in una rete da pe… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Corsa contro il tempo per salvare un capodoglio al largo delle Eolie. - Agenzia_Italia : Corsa contro il tempo per salvare un capodoglio al largo delle Eolie. - sulsitodisimone : RT @StampaAlessandr: Da un paese dell’Alessandrino alla F1, la corsa di Lella contro gli stereotipi in un docufilm a Hollywood https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa contro Avvocati, corsa contro il tempo per gli esami di abilitazione Il Sole 24 ORE Vertice Ue, Frugali aprono. Merkel: "C'è quadro di possibile accordo"

Brxuelles, 20 luglio 2020 - La lunga notte del Consiglio europeo. Al vertice Ue è corsa contro il tempo per trovare un accordo. Che, al momento, ancora non c'è. Ma se le distanze sul Next Generation E ...

Coco Gauff è già adulta: “Il tempo delle discussioni difficili è arrivato”

Con i tempi che corrono non ci si aspetta che una ragazzina prenda posizioni di prima linea tanto rischiose. Pericolose, addirittura, nel senso di potenzialmente nocive alla diffusione planetaria e in ...

Brxuelles, 20 luglio 2020 - La lunga notte del Consiglio europeo. Al vertice Ue è corsa contro il tempo per trovare un accordo. Che, al momento, ancora non c'è. Ma se le distanze sul Next Generation E ...Con i tempi che corrono non ci si aspetta che una ragazzina prenda posizioni di prima linea tanto rischiose. Pericolose, addirittura, nel senso di potenzialmente nocive alla diffusione planetaria e in ...