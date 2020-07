Coronavirus, studio della Federico II: Non si trasmette per via uro-genitale (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Coronavirus non si trasmette per via uro-genitale. Lo conferma uno studio dell’Aou Federico II di Napoli, coordinato dal direttore di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera, Gabriella Fabbrocini, in collaborazione con le U.O.C. di Urologia e Malattie Infettive, che ha vagliato la possibilità di trasmissione del SARS-CoV-2 per via uro-genitale. L’Rna del virus, infatti, è stato trovato in vari organi, dai polmoni all’intestino, dai testicoli ai reni, e ci sono diversi motivi per supporre una trasmissione del CoVid19 attraverso vie alternative al droplet respiratorio. Per valutare il rapporto tra nuovo Coronavirus e sistema uro-genitale, quindi, sono stati eseguiti tamponi uretrali e rettali su un cluster di 10 ... Leggi su ildenaro

Corriere : Covid, lo studio: ecco come una asintomatica in ascensore ha contagiato 71 persone - Agenzia_Ansa : Studio Istat-Iss: 'Covid-19 causa diretta di morte per l'89% di positivi' @istat_it @ISSalute_it #ANSA #covid… - Annatonnaro : RT @AntonellaNapoli: Giovani, brillanti e mal pagati. Nonostante la precarietà i ricercatori italiani sono tra i migliori al mondo. Come di… - FocusonafricaIt : RT @AntonellaNapoli: Giovani, brillanti e mal pagati. Nonostante la precarietà i ricercatori italiani sono tra i migliori al mondo. Come di… - AntonellaNapoli : Giovani, brillanti e mal pagati. Nonostante la precarietà i ricercatori italiani sono tra i migliori al mondo. Come… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Covid-19, studio londinese: «Ne esistono 6 tipi diversi, ecco quali» Il Messaggero La risposta immunitaria promettente del vaccino Covid-19 di Pfizer e BionTech

I dati iniziali dello studio tedesco in corso su BNT162b1, il vaccino di Biontech e Pfizer, in aperto, non randomizzato, non controllato con placebo, che fa parte del programma globale sui vaccini a ...

Bando Borse di Studio Ersu A.A. 20/21 CdA Gennusa: Ecco le principali novità

Bando Borse di Studio. Le Proposte del Rappresentante in CdA Gennusa e ... Considerato lo slittamento dell’approvazione del Bando a causa del Covid-19 e l’obbligo da parte dell’Ente di tenerlo ...

I dati iniziali dello studio tedesco in corso su BNT162b1, il vaccino di Biontech e Pfizer, in aperto, non randomizzato, non controllato con placebo, che fa parte del programma globale sui vaccini a ...Bando Borse di Studio. Le Proposte del Rappresentante in CdA Gennusa e ... Considerato lo slittamento dell’approvazione del Bando a causa del Covid-19 e l’obbligo da parte dell’Ente di tenerlo ...