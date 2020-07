Coronavirus, Azzolina: “Noi vogliamo riaprire le scuole a settembe” (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina scommette in un rientro in classe a settembre. Ma ancora molti sono i dubbi nel programma del Ministero. Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione, parla chiaro: le scuole riapriranno a settembre. Azzolina chiede ai sindacati più pessimisti sul rientro in aula di dare una possibilità alle norme anti-Covid ideate dal Ministero. “Con … L'articolo Coronavirus, Azzolina: “Noi vogliamo riaprire le scuole a settembe” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Bologna, 20 luglio 2020 – L’Alma Mater accelera in vista della ripresa delle attività didattiche con il nuovo anno accademico 2020/2021. Professori, ricercatori e membri del personale tecnico-amminist ...

