Cooperazione, rapporto Aics: mille progetti in 66 Paesi (Di lunedì 20 luglio 2020) Cooperazione, rapporto Aics: nel 2019 mille progetti in 66 Paesi con un budget da 540 milioni di euro. L’impegno per lo sviluppo sostenibile Oltre mille progetti attivi in 66 Paesi, 22 dei quali prioritari, per un budget di circa 540 milioni di euro: sono i numeri dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo (Aics), contenuti nell’Annual Report per… L'articolo Cooperazione, rapporto Aics: mille progetti in 66 Paesi Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

DarvinSrl : RT @RegioneER: Il presidente @sbonaccini e una delegazione @RegioneER in visita ufficiale a San Marino: 'Rapporto rafforzato dai difficili… - MaurizioVoltini : RT @RegioneER: Il presidente @sbonaccini e una delegazione @RegioneER in visita ufficiale a San Marino: 'Rapporto rafforzato dai difficili… - paolocalvano : RT @RegioneER: Il presidente @sbonaccini e una delegazione @RegioneER in visita ufficiale a San Marino: 'Rapporto rafforzato dai difficili… - RegioneER : Il presidente @sbonaccini e una delegazione @RegioneER in visita ufficiale a San Marino: 'Rapporto rafforzato dai d… - corradopanzeri : RT @Ambrosetti_: ?? #Innovazione e progresso tecnologico sono la strada per la definizione di un nuovo #futuro, basato su #sostenibilità e… -

Ultime Notizie dalla rete : Cooperazione rapporto Cooperazione, rapporto Aics: "Nel 2019 mille progetti in 66 paesi" - DIRE.it Dire Quel salvacondotto ai migranti che piace tanto alle toghe rosse

Non bastano le ondate di immigrati, alcuni anche positivi al coronavirus, che stanno arrivando in Italia dalle coste del nord Africa in un momento delicato visto che siamo ancora alle prese con l’emer ...

29 mesi dopo convocato il parlamentino della cooperazione internazionale: ecco i nodi sul tavolo

Domani, dopo due anni e cinque mesi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riunisce in videoconferenza il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo (CNCS), composto da rappresentanti dei ...

Non bastano le ondate di immigrati, alcuni anche positivi al coronavirus, che stanno arrivando in Italia dalle coste del nord Africa in un momento delicato visto che siamo ancora alle prese con l’emer ...Domani, dopo due anni e cinque mesi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio riunisce in videoconferenza il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo (CNCS), composto da rappresentanti dei ...