Clausole vessatorie, avviate istruttorie su Brescia e Lecce (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Antitrust ha avviato due nuovi procedimenti istruttori in materia di Clausole vessatorie nei confronti di Brescia e Lecce, club che militano in Serie A. Lo annuncia una nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’organo precisa che questi avvii seguono il mancato accoglimento dell’invito alle stesse società, del 24 gennaio 2020, con cui lo … L'articolo Clausole vessatorie, avviate istruttorie su Brescia e Lecce è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

