Cassa integrazione: cosa fare alla fine delle 18 settimane (Di lunedì 20 luglio 2020) Le diverse circolari INPS definiscono la gestione della Cassa integrazione e degli ammortizzatori sociali in emergenza Covid. alla luce delle novità normative apportate dal Dl Rilancio e dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, l’istituto ha adeguato i criteri di calcolo delle settimane fruite e di quelle ancora spettanti con causale Covid. Con quella del 10 luglio si danno le indicazioni su cosa fare al termine delle 18 settimane di fruizione. La Cassa integrazione per l’emergenza, anche in deroga, può essere richiesta per 9 settimane più ulteriori 5 entro il 31 agosto 2020. Ci sono poi 4 settimane che possono essere ... Leggi su quifinanza

