Calciomercato Verona – Kumbulla ha deciso (Di lunedì 20 luglio 2020) Marash Kumbulla, classe 2000, difensore albanese di proprietà dell’Hellas Verona ha detto sì all’Inter. I nerazzurri scavalcano la Lazio nella corsa al difensore, che ha detto sì al trasferimento in casa Inter ma ora tocca a Marotta trovare un’accordo che convinca il Verona alla cessione. Inter e Verona stanno discutendo di cifre e formula: Marotta vorrebbe strappare un prestito (oneroso) con obbligo di riscatto, mentre il Verona preferirebbe cedere subito Kumbulla e incassare i 30 milioni richiesti. Marotta è pronto a mettere sul piatto la permanenza di Eddy Salcedo per la prossima stagione, metà cartellino di Federico Dimarco e 18/20 milioni cash. Calciomercato Verona – ... Leggi su giornal

