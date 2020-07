Calciomercato Roma – Arriva la cessione del difensore. Zaniolo in settimana l’incontro con l’agente (Di lunedì 20 luglio 2020) Calciomercato Roma – Dopo il pareggio di ieri sera contro l’Inter, oggi è il giorno del mercato. Bisogna ancora fare i conti con le varie cessioni da fare in casa Roma, e mentre il futuro di Under, Kluivert e soprattutto Zaniolo è incerto il Verona pensa al dopo Kumbulla e chiude l’acquisto di Cetin, difensore dei giallorossi. Questa è la settimana in cui i dirigente del club incontreranno gli agenti di Zaniolo, il suo futuro a Roma sembra sempre più lontano, vedremo dopo i vari incontri cosa sarà deciso. Il comportamento assunto ultimamente dal giovane centrocampista non lo aiuta, e i problemi con Fonseca si sono intensificati. Calciomercato Roma – Cetin ... Leggi su giornal

ApCalciomercato : Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Doppio colpo dalla Roma - Gaebaldi : O Roma o Juventus: il destino di Nicolò Zaniolo è ristretto a queste due alternative, almeno a giudicare dalle valu… - LiberoReporter : Calciomercato: Zaniolo sempre conteso tra Roma e Juve - anarchico74 : RT @cmdotcom: Roma, Zaniolo vuole spiegazioni e l'agente va a Trigoria - cmdotcom : Roma, Zaniolo vuole spiegazioni e l'agente va a Trigoria -