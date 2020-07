Brian Freschi in libreria con “Il mare verticale” (Di lunedì 20 luglio 2020) Brian Freschi in libreria con “Il mare verticale”, un graphic novel che non ha paura di indagare le fragilità dell’animo umano, illustrato da Ilaria Urbinati Si chiama “Il mare verticale” il graphic novel di Brian Freschi e Ilaria Urbinati, uscito da pochi giorni per BAO Publishing. La protagonista, India, è una giovane maestra elementare che cerca di convivere con attacchi di panico… L'articolo Brian Freschi in libreria con “Il mare verticale” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

polid0ri : RT @crisportolano: La diretta con @polid0ri e Brian Freschi in cui parliamo de 'Il mare verticale' edito da @Baopublishing l'avete recuper… - crisportolano : La diretta con @polid0ri e Brian Freschi in cui parliamo de 'Il mare verticale' edito da @Baopublishing l'avete re… -

Ultime Notizie dalla rete : Brian Freschi Brian Freschi in libreria con “Il mare verticale” Corriere Nazionale Brian Freschi in libreria con “Il mare verticale”

, un graphic novel che non ha paura di indagare le fragilità dell’animo umano, illustrato da Ilaria Urbinati Si chiama “Il mare verticale” il graphic novel di Brian Freschi e Ilaria Urbinati, uscito d ...

Il mare verticale, Brian Freschi e Ilaria Urbinati raccontano India e la sua battaglia

India ha 29 anni, insegna alla scuola elementare Dante Arfanelli, quella vicina al molo, accanto al Ristorante Amico. È una di quelle insegnanti che riesce ancora ad amare il proprio lavoro, tanto che ...

, un graphic novel che non ha paura di indagare le fragilità dell’animo umano, illustrato da Ilaria Urbinati Si chiama “Il mare verticale” il graphic novel di Brian Freschi e Ilaria Urbinati, uscito d ...India ha 29 anni, insegna alla scuola elementare Dante Arfanelli, quella vicina al molo, accanto al Ristorante Amico. È una di quelle insegnanti che riesce ancora ad amare il proprio lavoro, tanto che ...