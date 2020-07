Antonella Clerici e il gesto per Elisa Isoardi su Instagram: è pace tra le due conduttrici (Di lunedì 20 luglio 2020) È una lunga storia quella che vede Antonella Clerici ed Elisa Isoardi vivere ben distinte e distanti. Sebbene le due conduttrici non lo abbiano mai ammesso apertamente, tra le due pare esserci stata una rivalità piuttosto accesa, dovuta a un unico pomo della discordia: La Prova del Cuoco. Per i pochi che non ne sono a conoscenza, infatti, il programma di cucina nato proprio con la Clerici era poi stato affidato a Elisa Isoardi, dapprima per una sostituzione temporanea e poi in maniera permanente. Il cambio di conduttrice fu interpretato come poco chiaro e, da allora, il rapporto tra le due Signore dei Fornelli si è contraddistinto per frizioni e competizione. Negli ultimi mesi la Isoardi e la ... Leggi su dilei

infoitcultura : Pier Silvio Berlusconi da un nuovo show ad Antonella Clerici, merito di Silvia Toffanin? | - zazoomblog : Elisa Isoardi il gesto di Antonella Clerici non passa inosservato: è tregua? - #Elisa #Isoardi #gesto #Antonella - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Nella prossima stagione Antonella Clerici, Mara Venier e Giancarlo Magalli ripristineranno i giochi a premi col pubblic… - GalantoMassimo : Nella prossima stagione Antonella Clerici, Mara Venier e Giancarlo Magalli ripristineranno i giochi a premi col pub… - simo_zedd : I dirigenti RAI quando hanno deciso il ritorno di Antonella Clerici -