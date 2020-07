Via D'Amelio, Mattarella: "Borsellino continua a indicare via del coraggio" (Di domenica 19 luglio 2020) «La limpida figura del giudice Borsellino - che affermava, che chi muore per la legalità, la giustizia, la liberazione dal giogo della criminalità, non muore invano - continuerà a indicare ai magistrati,... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Via Amelio "Colossale depistaggio". I misteri che restano sulla strage di via D'Amelio AGI - Agenzia Italia L'unico agente sopravvissuto a Provenzano: "Da 28 anni sempre le stesse parole, ma la verità ancora non c'è"

Ed è assurdo". Sono le parole dell'unico agente di scorta sopravvissuto alla strage di via D'Amelio, Antonino Vullo, rivolte al ministro del Sud, Giuseppe Provenzano, arrivato sul luogo dell'attentato ...

Via D’Amelio, 28 anni dopo. Commemorazione e veleni: "Marchio del Viminale sulla morte di Borsellino"

19 luglio 1992/2020. Oggi, 28 anni fa, la strage di Via d’Amelio a Palermo, nella quale morirono il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta, Emanuela Loi, Eddie Walter Cosina, Agostino ...

