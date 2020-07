Troppi Danni all’Agricoltura, A Belluno si Ordina di Uccidere Oltre 3000 Cervi Senza Risparmiare Femmine e Cuccioli (Di domenica 19 luglio 2020) La notizia sta facendo molto discutere nelle ultime ore, ma ormai la decisione è stata presa, “serve riequilibro”. Ormai è ufficiale, la provincia di Belluno ha dato l’ordine di abbattere 3234 esemplari di Cervi, Troppi Danni ai boschi e all’agricoltura secondo l’amministrazione. “L’obiettivo dell’abbattimento è il riequilibrio. I Danni che provocano questi ungulati sono pesanti per agricoltura e biodiversità Senza dimenticare i pericoli per chi viaggia sulle nostre strade”: spiega il consigliere provinciale alla caccia e alla pesca Franco De Bon. Rispetto allo scorso anno c’è infatti stato un aumento del 20% di questi animali, per questo motivo la stagione di caccia ... Leggi su youreduaction

