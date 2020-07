Serie A, la Spal retrocede in B. Il Genoa batte il Lecce, Fiorentina salva (Di domenica 19 luglio 2020) Primo verdetto per la Serie A: la Spal cade in B dopo il ko al 93′ a Brescia. Vittoria fondamentale per il Genoa contro il Lecce. Bene la Fiorentina La Serie A 2019/20 emette un primo verdetto definitivo: la Spal ritorna in Serie B dopo tre stagioni. Gli estensi cadono contro il Brescia e retrocedono in virtù della pesante vittoria del Genoa contro il Lecce. Colpo della Fiorentina che si mette in salvo. Genoa-Lecce 2-1 Il match clou per quanto riguarda la zona salvezza lo vince la squadra di Davide Nicola. Dopo 7 minuti, Antonio Sanabria sblocca la sfida con un tiro sotto la traversa su assist di Pandev. Poi il Lecce cresce ma a fine primo ... Leggi su zon

