Santanché Attacca Azzolina | è un’Incapace

La senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanché, si scaglia contro la Ministra Azzolina, definendola un'incapace. Daniela Santanché, riferendosi alla Ministra Azzolina, esclama: "Ogni volta che parla, spara solo supercazzole. La piantasse allora di tirare in ballo la questione femminile: così fa un danno alle altre donne, le fa sembrare tutte incapaci, tirandole verso il basso, al suo livello". La senatrice fa poi un confronto tra Azzolina e i precedenti Ministri dell'Istruzione come Letizia Moratti e Mariastella Gelmini: "In confronto a lei, sono due giganti. Non ho mai sentito la Moratti lamentarsi per attacchi di genere. La Azzolina la smetta di trincerarsi dietro la questione femminile per far dimenticare i suoi errori e pensi piuttosto a ...

