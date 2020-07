Quanto è credibile Sisi quando minaccia di intervenire in Libia (Di domenica 19 luglio 2020) La settimana scorsa sui social è stato diffuso un video che mostrava un gruppo di anziani seduti in un aereo in partenza da Benghazi. Ripresi dalla telecamera, tutti insieme cantavano cori che inneggiavano al generale della Cirenaica Khalifa Haftar e al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. Quel Leggi su ilfoglio

FidanzaCarlo : Ora prende la parola alla #Camera Giuseppe #Conte. Con questo simpatico video gli ricordiamo quanto é #credibile...… - marioco3 : @FrancoBechis @GiuseppeConteIT Questo è quanto hanno fatto tutti quanti fino ad ora, fare finta di 'combattere', pe… - sstarrynight__ : Oggi giornata di coming out, eccovene uno fresco fresco: Io: “credibile quanto la mia eterosessualità” Lei: “mood d… - Fiordaliso9 : @Affaritaliani Sono contenta se realizzi quanto preteso, però gli Stati che aderiscono all’Unione Europea,hanno dir… - giuliocolecchia : @Axen0s Non continuo una discussione a senso unico. Io ci metto faccia e tu sei solo un fumetto per quanto vedo e,… -

La settimana scorsa sui social è stato diffuso un video che mostrava un gruppo di anziani seduti in un aereo in partenza da Benghazi. Ripresi dalla telecamera, tutti insieme cantavano cori che inneggi ...

Regionali, Tajani: centrodestra compatto, noi pi credibili

Roma, 18 lug. (askanews) - "Stato leggero, basta spreco di risorse pubbliche in mancette elettorali, defiscalizzazione, rilancio delle infrastrutture". A dirlo Antonio Tajani, vicepresidente di Forza ...

