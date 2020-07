Piacenza, un quindicenne aggredito perché gay: si stava recando al flash mob contro l'omofobia (Di domenica 19 luglio 2020) Si stava recando al flash mob 'Dà Voce al Rispetto' di Piacenza per manifestare a favore della legge Zan contro l'omotransfobia ed indossava una bandiera arcobaleno. Lo hanno accerchiato in 4 e hanno ... Leggi su globalist

Si stava recando al flash mob 'Dà Voce al Rispetto' di Piacenza per manifestare a favore della legge Zan contro l'omotransfobia ed indossava una bandiera arcobaleno. Lo hanno accerchiato in 4 e hanno ...

BOLOGNA Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito ieri pomeriggio a Piacenza mentre stava andando al flashmob 'Dà voce al rispetto', organizzato dall'Arcigay della città in supporto alla legge Zan-Scalf ...

BOLOGNA Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito ieri pomeriggio a Piacenza mentre stava andando al flashmob 'Dà voce al rispetto', organizzato dall'Arcigay della città in supporto alla legge Zan-Scalf ...