Paro: «Gasp innovatore e la ‘Dea’ in Champions…» – VIDEO (Di domenica 19 luglio 2020) Matteo Paro, vice di Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta Matteo Paro, vice di Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta. Queste le sue Parole sulla formazione orobica. «Devo fare i complimenti ai ragazzi perché non è facile confermare quanto fatto fino adesso di partita in partita. Giocare contro l’Atalanta, in queste condizioni e in questo momento dell’Atalanta, non era assolutamente facile: bravi i ragazzi a dimostrare di poter competere con una squadra veramente forte. È un punto meritato e una grossa soddisfazione non solo per il punto, ma anche per la prestazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TommasoTurci : #Juric col metodo #Gasperini: squadra e staff funzionali al sistema. Ieri in conferenza stampa c’era il suo vice Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Paro Gasp Paro: «Gasp innovatore e la ‘Dea’ in Champions…» – VIDEO Calcio News 24 Paro: «Gasp innovatore e la ‘Dea’ in Champions…» – VIDEO

Matteo Paro, vice di Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta. Queste le sue parole sulla formazione orobica. «Devo fare i complimenti ai ragazzi perché ...

Gazzetta - Turbo Milan

Gasp, pari a Verona: “Atalanta, pensiamo al Psg”. Bagnata sogna. Imbattuto nel dopo lockdown con 20 punti su 24. Ibra sostituito si arrabbia: “Volevo segnare…”. Su Gazzetta: “Turbo Milan“.Travolge il ...

Matteo Paro, vice di Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta. Queste le sue parole sulla formazione orobica. «Devo fare i complimenti ai ragazzi perché ...Gasp, pari a Verona: “Atalanta, pensiamo al Psg”. Bagnata sogna. Imbattuto nel dopo lockdown con 20 punti su 24. Ibra sostituito si arrabbia: “Volevo segnare…”. Su Gazzetta: “Turbo Milan“.Travolge il ...