Pagelle Genoa-Lecce 2-1: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Le Pagelle e il tabellino di Genoa-Lecce, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019-20. Lo scontro salvezza del Ferraris porta il Genoa a +4 sul Lecce a soli quattro turni alla fine del campionato. È il Grifone ad aggiudicarsi l’incontro per 2-1 in maniera piuttosto rocambolesca: gol di Sanabria che apre le marcature dopo pochi minuti dal fischio d’inizio poi il Lecce pareggia con un cross errato di Mancosu che termina alle spalle di Perin. Ma il 2-1 a firma di Jagiello è davvero incredibile: tiro da fuori area, respinta del palo e carambola sfortunata sulla schiena di Gabriel con la palla che termina in rete. Da annotare, inoltre, un rigore sbagliato da Mancosu durante il ... Leggi su sportface

