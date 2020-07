Ottima partita, errore nel finale: tra Roma e Inter è 2-2 (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – Gara cruciale sia per la Roma, che deve tenere a distanza il Milan nella corsa al quinto posto, che per l’Inter, che cerca disperatamente di accorciare sulla Juventus capolista. Fonseca ritrova Smalling ma per non rischiare gli preferisce Kolarov nel ruolo di centrale, sugli esterni spazio a Peres e Spinazzola. Sulla trequarti confermatissimo Mkhitaryan insieme a Pellegrini. Conte preferisce Sanchez a Lukaku, panchina per Eriksen. Inter in vantaggio al primo tiro La Roma parte bene, l’Inter tiene botta e al quarto d’ora passa in vantaggio al primo vero tiro. Sanchez allarga per Candreva, il cui cross viene rimpallato in calcio d’angolo da Ibanez. Dal successivo tiro dalla bandierina Sanchez pesca un liberissimo De Vrij a centro area, il cui colpo di ... Leggi su romadailynews

ricpuglisi : +++ PUGLISI DOPO PARTITA A TENNIS CON FEDERER: MI HA FATTO UN'OTTIMA IMPRESSIONE +++ - coar87 : Squadra in continua crescita ma hai buttato un'ottima partita per una distrazione imbarazzante nel finale… - OfficialZecca : RT @Fil_Dor90: Una partita ottima dell’ #ASRoma rovinata da una follia di #Spinazzola Il modulo convince, c’è da migliorare in molti sing… - GaeRicciardi78 : @RobertoRenga Peccato, aveva fatto un'ottima partita - Frra_Roma : Vanificata un'ottima prestazione, tre punti buttati nel cesso, per colpa di un solo giocatore: Spinazzola. Una stup… -