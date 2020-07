Moto2 2020: la classifica piloti aggiornata (Di domenica 19 luglio 2020) La classifica piloti del Mondiale 2020 di Moto2 aggiornata. Dopo la prima gara in Qatar, la stagione si è interrotta a causa dell’emergenza cornavirus. Il campionato riparte da Jerez per concludersi regolarmente a novembre, ma con molte meno tappe in programma a novembre. LA classifica Nagashima 25 Baldassarri 20 Bastianini 16 Roberts 13 Gardner 11 Navarro 9 Canet 8 Vierge 7 Luthi 6 Bendsneyder 5 Bezzecchi 4 Di Giannantonio 3 Dixon 2 Manzi 1 Lowes 0 Marini 0 Pons 0 Fernandez 0 Izdihar 0 Syahrin 0 Chantra 0 Raffin 0 Ramirez 0 Kasmayudin 0 Corsi 0 Garzò 0 Bulega 0 Dalla Porta 0 Martin 0 Leggi su sportface

