Milan Bennacer, match di qualità: dirige il centrocampo e trova il gol (Di domenica 19 luglio 2020) Milan Bennacer, match di qualità: dirige il centrocampo e trova il gol. L’algerino ha trovato il primo gol in serie A e con i rossoneri Un regista di qualità, che ha alzato nettamente il livello della squadra. Bennacer dirige il centrocampo del Milan e trova il primo gol in serie A, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. L’algerino dirige il centrocampo e riesce ad imporsi in una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma dopo il lockdown. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

